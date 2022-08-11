Москва, 11 августа 2022, 15:44 — REGNUM Попытка ЦБ и дальше сбивать инфляцию, ограничивая денежное предложение и тем самым насильственно ограничивая спрос, может спровоцировать спад производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева
Оксана Дмитриева
O. Dmitrieva

«Весной в России был очень высокий скачок инфляции, связанный с факторами начала СВО, санкциями, экономическим страхом и ожиданиями падения курса рубля и снижения экономического роста, — заметила она. — Вторая причина скачка инфляции — резкое повышение цен на нефть, газ и продовольствие на мировом рынке. Эти факторы уже отыграны. Однако сейчас действуют факторы так называемой «инфляции издержек», связанной с удорожанием логистики. Вызванный этими факторами дальнейший рост цен наталкивается на ограничение спроса. С одной стороны, ограничение спроса не даст возможности повышать цены, с другой, производитель, наталкиваясь на ограничение спроса в условиях удорожания логистики, будет принимать решение о сокращении производства, что является фактором дальнейшего спада экономики».

Поэтому, как полагает Дмитриева, попытка Банка России и дальше сбивать инфляцию, ограничивая денежное предложение и тем самым насильственно ограничивая спрос, может спровоцировать спад производства и не давать возможность предприятиям создать и расширить производство в условиях образования рыночных ниш, обусловленных санкциями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении.

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