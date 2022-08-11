Москва, , 15:44 — REGNUM Попытка ЦБ и дальше сбивать инфляцию, ограничивая денежное предложение и тем самым насильственно ограничивая спрос, может спровоцировать спад производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева O. Dmitrieva

«Весной в России был очень высокий скачок инфляции, связанный с факторами начала СВО, санкциями, экономическим страхом и ожиданиями падения курса рубля и снижения экономического роста, — заметила она. — Вторая причина скачка инфляции — резкое повышение цен на нефть, газ и продовольствие на мировом рынке. Эти факторы уже отыграны. Однако сейчас действуют факторы так называемой «инфляции издержек», связанной с удорожанием логистики. Вызванный этими факторами дальнейший рост цен наталкивается на ограничение спроса. С одной стороны, ограничение спроса не даст возможности повышать цены, с другой, производитель, наталкиваясь на ограничение спроса в условиях удорожания логистики, будет принимать решение о сокращении производства, что является фактором дальнейшего спада экономики».

Поэтому, как полагает Дмитриева, попытка Банка России и дальше сбивать инфляцию, ограничивая денежное предложение и тем самым насильственно ограничивая спрос, может спровоцировать спад производства и не давать возможность предприятиям создать и расширить производство в условиях образования рыночных ниш, обусловленных санкциями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении.

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