Москва, 11 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В России для запуска производства в условиях импортозамещения необходимо осуществить общее повышение заработных плат, пенсий и пособий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»). Так она прокомментировала инициативы об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей.

Peggy Marco Зарплата

«В текущей ситуации имеет смысл осуществить общее повышение заработной платы, пенсий и пособий для покрытия инфляции и создания потребительского спроса, который необходим для запуска производства в условиях импортозамещения, — сказала Дмитриева. — Следует одновременно повысить и пенсии, и прожиточный минимум, и зарплаты бюджетников. Это должна быть индексация на 10-15%. Такое повышение бюджетная система сможет выдержать, хотя и со значительным напряжением. Это существенно оживило бы потребительский спрос и компенсировало бы гражданам скачок инфляции».

По словам Дмитриевой, это реально, справедливо и полезно для экономики.

«А так получается, что, повышая в два раза, МРОТ просто вырывают из всех остальных социальных индикаторов и нормативов», — сказала Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева заявила о том, что повышение МРОТ следует увязать с ростом размера прожиточного минимума.