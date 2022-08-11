Москва, 11 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Повышение МРОТ должно быть взаимоувязано с ростом размера прожиточного минимума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»). Так она прокомментировала инициативу о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«Повышение МРОТ должно быть взаимоувязано с ростом размера прожиточного минимума. Сам по себе МРОТ влияет на повышение нижнего сегмента заработной платы, а отнюдь не на большинство пенсий и пособий, — сказала Дмитриева. — Установленный МРОТ предписывает работодателям платить зарплату не меньше этого значения. С точки зрения бюджетных расходов, это касается только тех, кто работает в бюджетных учреждениях. Работодатели, если у них возникнут реальные ограничения по возможностям роста заработной платы, могут не пойти на ее повышение, а тех, кто получает ниже МРОТ, будут переводить на половину и четверть ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).