Донецк, 11 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Жительница Донецка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 11 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он рассказал, что в результате сегодняшнего обстрела Кировского района Донецка пострадала женщина 1969 года рождения. Инцидент произошёл на улице Клавдии Невзоровой.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз обстреляли Донецк утром 11 августа.