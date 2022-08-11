В Донецке получила ранение женщина 1969 года рождения
Донецк, 11 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Жительница Донецка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 11 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Он рассказал, что в результате сегодняшнего обстрела Кировского района Донецка пострадала женщина 1969 года рождения. Инцидент произошёл на улице Клавдии Невзоровой.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз обстреляли Донецк утром 11 августа.