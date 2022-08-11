Тбилиси, 11 августа, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что «Мемориал героев Шиндиси» будет открыт уже в этом году, сообщает 11 августа грузинский телеканал «МИтавари архи».

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«Нам удалось закончить памятник за один год. Мы планируем открыть этот памятник в сентябре. У нас был другой вариант эскиза памятника, но по просьбе семей и по согласованию с ними мы решили сохранить существующий эскиз и фактически закончили его. Сегодня мы изо всех сил старались произвести на всех впечатление тем, как выглядит памятник», — сказал Бурчуладзе.

В течение двух лет правительство не завершило строительство мемориала. Памятник предполагалось завершить ещё в 2020 году, хотя на данный момент проделана лишь небольшая часть работ.

Напомним, что 11 августа 2008 года у села Шиндиси произошёл бой между грузинскими и российскими военными. Грузинская пропаганда утверждает, что во время этого боя грузинские солдаты проявили чудеса храбрости в противостоянии многократно превосходящим по численности российским войскам, нанеся им огромные потери. На самом же деле, отделение российских десантников, не потеряв ни одного человека убитыми и ранеными, полностью разгромила грузинскую автоколонну.