Киев, , 15:40 — REGNUM С призывом ввести технологическую изоляцию России, для чего ограничить зарубежные поставки необходимых для российского военно-промышленного комплекса деталей и запчастей, выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил об этом 11 августа на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы в видеообращении, которое позднее было опубликовано в его телеграм-канале.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что российская армия сегодня является боеспособной из-за того, что якобы промышленность России использует при создании своих ракет, беспилотников, средств связи и бронетехники электронику, оптику и многие другие детали зарубежного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом о создании вокруг Запорожской АЭС периметра безопасности выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.