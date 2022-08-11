Москва, 11 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В свете обострения противостояния с Китаем и возможными нарушениями поставок с Тайваня, а то и переходом его под китайский контроль, желание американских властей создать собственное производство микрочипов вполне оправдано. Но перспективы этого проекта довольно туманны, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

«Производство этой продукции не просто так многие десятилетия сосредотачивалось в Азии. В первую очередь инвесторов привлекала относительная дешевизна местной рабочей силы, а также общий низкий уровень издержек.

В том числе и логистических — чипы не просто производились в Азии, но и в значительной степени применялись там же, на производствах в Японии, Южной Корее, Китае и том же Тайване.

А в последние годы и другие страны Азии, такие как Индия, Пакистан, Индонезия и Бангладеш наращивали производство бытовой техники и другой продукции, в которой используются микрочипы.

И ни Китай, ни Тайвань свое производство сокращать не планирует. Так что, даже если американские компании возьмут бюджетные деньги на импортозамещение, не факт, что этот бизнес окажется жизнеспособным.

Во-первых из-за сложностей со сбытом, во-вторых, из-за высокой себестоимости. И не факт, что даже американские компании пойдут на перенос производства из Китая и Тайваня в США, несмотря даже на финансовую поддержку правительства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки 11 августа 2022 года начали программу импортозамещения в области производства микрочипов.

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