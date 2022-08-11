Оренбург, 11 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Оренбурге вновь заработала канатная дорога через реку Урал, сообщает 11 августа пресс-служба администрации города.

Pixabay.com Канатная дорога

Объект находился в вынужденном простое из-за технической неисправности. Её устранением занимались специалисты, приглашенный из Самары. Ремонт занял два дня.

«После ремонтных работ представители специализированной организации из Магнитогорска провели ежегодное техническое освидетельствование, без которого эксплуатация невозможна. Оренбургская канатка получила соответствующее заключение о выполнении всех необходимых мероприятий. С 10 августа она вновь доступна для оренбуржцев и гостей областного центра», — сказали в мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, канатную дорогу подвергли капремонту. Готовый объект запустили только в июле 2022 года. Однако канатная дорога сломалась.