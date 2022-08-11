11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили возможность назначения даты проведения референдума в ДНР по вхождению республики в состав России.

Светлана Рыбина, , 15:56 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что дату референдума о присоединении ДНР к Российской Федерации назначат после полного освобождения территории республики от украинских боевиков, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Референдум в ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди в ДНР намерены присоединиться к России. Люди имеют право сделать свой выбор!» — указывает Эльвира Ф.

Многие пользователи поддержали позицию главы республики. Граждане считают, что референдум не может проходить в условиях непрекращающихся обстрелов Донбасса со стороны украинских нацистов.

«Вот и правильно! Надо сначала освободить людей от нацистов, а потом уже думать о референдуме», — написала Диляра Б.

«Референдум не должен проходить под обстрелами. Бандеровцы будут бить по пунктам голосования. Этого нельзя допустить. Нужно проводить референдум в мирное время. Для этого нужно всех нациков выбить», — считает Марат Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что жители ДНР слишком долго ждут возвращения в большую семью России, поэтому темпы освобождения территории Донбасса от фашистских оккупантов необходимо ускорить.

«Нужно как можно быстрее освободить территорию Донбасса от нацистов. Граждане республики уже очень давно ждут момента, когда окажутся в составе Российской Федерации. Всё это по волеизъявлению граждан ДНР!» — пишет Николай В.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей и вовсе считает, что сначала нужно освободить всю территорию Украины от нацистов, чтобы потом назначить единый день голосования по вхождению в состав Российской Федерации.

«Надо сначала освободить всех от нациков, и проведем референдум по всей Украине. Зачем ограничиваться. Множество украинцев спит и видит, чтобы оказаться в России!» — указывает Людмила Д.

«Уверен, что будет единая дата всеобщего присоединения! А то странно будет присоединять территории по одной. Сначала узнаем мнение всех желающих, а потом в один день примем их в семью. ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье, Одесса, Харьков и так далее по списку. Пока все своё мнение не скажут, присоединять не надо», — поделилась своим мнением Наталия С.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на больше желание жителей Донбасса наконец-таки оказаться в России, придётся ещё немало сделать для того, чтобы заветная мечта была реализована.

«В любом случае сейчас не до этого. Союзным силам ещё предстоит освободить людей от влияния Киева и нацистов. Работы выше крыши. Республики рано или поздно окажутся в составе России. Не нужно торопить коней», — считает Алексей В.

«Да скоро вся бывшая Украина станет Российской Федерацией. Денацификация и демилитаризация закончится на границе с Польшей», — предрекает Гузель Ф.

«Денацификация, демилитаризация и декастрюлизация на марше. Слава союзным освободительным войскам, делящим на атомы фашистов. Скоро вся украинская земля будет свободна от нацистской сволочи!» — убеждён Сергей Г.

Напомним, 11 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил журналистам о том, что дату референдума о присоединении ДНР к Российской Федерации назначат после полного освобождения территории республики от украинских боевиков.