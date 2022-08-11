АТОР сообщил о новой возможности перелётов во Вьетнам через Казахстан
Москва, 11 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. У туристов из России ближайшей осенью появится новая возможность перелётов во Вьетнам с пересадкой в Казахстане. Об этом 11 августа сообщили в АТОР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вьетнам
В ассоциации рассказали о планах вьетнамской авиакомпании Vietjet Air с конца сентября открыть рейсы Камрань — Алма-Ата с частотой два-три раза в неделю. На линии будут работать самолёты Airbus А330.
Уточняется, что об этих планах проинформировали в комитете гражданской авиации Казахстана.