Красногорск, , 15:35 — REGNUM На территории подмосковных лесов будут усилены меры пожарной безопасности. Об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Лесной пожар

Режим будет действовать с период с 11 по 21 августа. Повышение класса пожарной опасности связано с погодными условиями — в регионе ожидаются высокие температуры и отсутствие осадков. Для предотвращения возгораний планируется увеличить количество патрулирований лесничеств совместно с территориальными органами МЧС и МВД России, а также органами местного самоуправления. Силы и средства лесопожарных формирований и лесной охраны перешли на усиленный режим работы.

«В лесах установится 3-4 класс пожарной опасности из пяти существующих. Крайне важно именно в этот период обеспечить недопущение возникновения лесных пожаров», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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