Красногорск, , 18:48 — REGNUM На подмосковном КПО Восток, благодаря участию в национальном проекте «Экология», за первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года) на 25,5% выросла выборка вторсырья. Как сообщает сайт компании, увеличение произошло за счет повышения качества выборки вторсырья и увеличения перечня фракций на 12 позиций.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В первом полугодии 2021 года из общего потока отходов выбиралась 31 фракция, в этом же периоде 2022 г. — 43, из них 21 фракция из полимеров. На 152% увеличилась выборка бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для чистящих, моющих, дезинфицирующих и других бытовых средств.

Фракция «электроприборы» (отработавшее электротехническое и электронное оборудование) повысила свои позиции на 106,2%. Выборка цветного металла выросла на 97,6%, алюминиевых баллончиков — на 90,8%.

На сортировочном заводе стали больше выбирать тетрапака. По сравнению с прошлым годом его выбрано на 88,7% больше. Стоит отметить эта фракция на КПО Восток отбирается на оптическом сепараторе.

За время работы между отчетными периодами на КПО Восток увеличилась и номенклатура вторсырья. Только в 2022 году из общего потока отходов стали выбираться одноразовая посуда из полипропилена (ПП), одноразовая посуда из полиэтилентерефталата (ПЭТ), бутыль для воды (ПЭТ) для кулера объемом 19 литров, мешки из-под сахара, биг-беги (полипропилен ПП 5).

Кроме этого, КПО Восток стал выбирать смешанную фракцию из пластика и металла — корпус бытовой техники (электрочайники, микроволновки, пылесосы, игрушки и т.д.). Выбранное вторсырье КПО Восток направляет предприятиям-переработчикам.

«Говорят, что не так важно, как выбирать упаковку, главное — создать мощности сортировки и утилизации. Но это не так. Каждый из элементов к цели не приведет. А вот совокупность приведет. Мы, в свою очередь, всегда поддержим те бизнесы, которые используют вторсырье.

Например, недавнее постановление про зеленые закупки даст приоритет компаниям, которые используют вторресурсы при производстве своей продукции. И, конечно, экономическим стимулом использования вторсырья является расширенная ответственность производи тебя (РОП).

Вторсырью требуется экономическая поддержка в виде экособора, чтобы стоимость могла конкурировать с оригинальным сырьем. Поэтому РЭО ратует за РОП — переработчикам компенсируется стоимость утилизации»», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

КПО Восток входит в перечень объектов национального проекта «Экология». Это крупнейший комплекс в Московском регионе с применением самых современных технологий. Он находится в городском округе Егорьевск. Комплекс из 1,2 млн тонн отходов отправляет на переработку 75% потока отходов: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30%; RDF — топливо — до 25% (только неперерабатываемые ТКО). Пуск комплекса позволил закрыть устаревший полигон в Егорьевске, который более 50 лет действовал в черте города.

Как сообщало ИА REGNUM, важнейшей частью нацпроекта «Экология» является создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2030 года в стране будет обеспечена 100% сортировка мусора, а также снизится объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

На переработку должно отправляться более трети всего бытового мусора. А по всей стране появятся специальные комплексы, на которых из обычного мусора будут делать необходимое для экономики сырье.

Чтобы эффективно внедрить инфраструктуру по обращению с отходами, важно не только ввести в эксплуатацию заводы по утилизации и переработке вторсырья, но и наладить раздельный сбор мусора гражданами. Осознанное потребление, жизнь по принципам 0 отходов позволит создать экологичное будущее.