Уфа, , 15:38 — REGNUM Награды строителям вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строитель Брусника

Сообщается, что в Уфе в преддверии Дня строителя медали, почётные грамоты и звания получили 58 работников строительного комплекса республики.

Глав Башкирии поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником.

«Строители — надёжная опора нашей страны и республики. Ваш нелёгкий и ответственный труд всегда вызывает уважение. И сегодня могу сказать, что мы вами гордимся. Благодарим за благоустроенные города, сёла, дороги. За всё, что делает нашу жизнь комфортной», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии было построено порядка трех млн кв. метров жилья.