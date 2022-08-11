11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который отметил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз всем гражданам России.

Анна Царькова, , 15:57 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом 11 августа он заявил в ходе пресс-конференции.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я с трудом представляю себе такие размышления», — отметил он, комментируя возможность запрета на выдачи виз для российских граждан.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Прекращение виз — это как разрыв дипломатических отношений — этого априори не может быть. В Европе миллионы русских живут, и огромное количество — в Германии», — отреагировал Irixis.

«Ну отключение от SWIFT они себе тоже представить не могли… Но смысл?! Чтобы что? Как это может повлиять на «центр принятия решений»? Они хотят вывести людей на улицы? Те, у кого есть возможность сейчас летать в ЕС, не пойдут никуда, они слишком себя любят! Они поедут туда, куда открыто, и всё тут. Или купят себе второй паспорт и поедут в ЕС», — отметила Марина Л.

«У Эстонии пусть совета попросит», — с сарказмом призвал один из участников обсуждения.

«Ничего, украинцы научат ливерную колбасу, как правильно прогибаться под хотелки Зеленского», — шутит Наталья.

«Ну хоть что-то адекватное выдал», — отреагировал Ярослав.

«Как придёт задача представить, сразу представит», — прокомментировал BeR.

«Закончится всё тем, что мы снова придем без виз на Рейхстаге писать имена!» — с сарказмом комментирует Ortp H.

Советские танкисты у рейхстага

«С трудом, но представляет», — написал Vladislav A.

«Он вообще всё с трудом представляет, главное, на турбину можно теперь каждый день любоваться», — с сарказмом отметил еще один участник обсуждения.

«Шольц пытается усидеть на двух стульях. Но говорил бы поменьше лишнего. Путин ему много чего не простит», — добавила Елена.

«Где-то я уже это слышал! Царь — хороший, бояре — плохие», — отреагировал Павел.

«Дай Бог, чтобы у европейцев зимой холодильник победил телевизор и они погнали этих уродов у власти. Хотя, думаю, что под предлогом ковидных ограничений запрут их по хатам и будут сидеть в локдауне», — написал Алексей.

«К заявлению о выдаче виз не стоит относиться всерьёз, он то же самое и про СП-2 говорил. Когда человек замешан в финансовых махинациях, о чём знают американцы, им манипулировать проще», — отметил Sergey.

«Лицемер ливерный! Покудахчет и тоже запретит россиянам выдавать визы. Они 76 лет назад придумали и ввели железный занавес. Вторая мировая ещё не закончилась толком, а они уже третью тогда начали! И опять опустят железный занавес и опять будут кудахтать, что мы своих граждан никуда не выпускаем…» — пишет Ирина.

«Что ж ты фраер сдал назад?.. Зима близко…» — с юмором подытожил Геннадий.