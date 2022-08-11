Томск, , 15:32 — REGNUM Администрацию Томска по требованию прокуратуры обязали организовать работу по сносу двух аварийных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ветхой пятиэтажке Artem Svetlov

Ранее сотрудники прокуратура установили. что два дома по улице Гоголя признаны аварийными и подлежат сносу. Жильцы были расселены, однако полуразрушенные здания остались стоять. В связи с этим прокуратура потребовала снести здания.

«Советским районным судом г. Томска иск прокурора удовлетворён в полном объёме. Судебный акт в законную силу не вступил», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бакчарском районе Томской области суд обязал сократить сроки расселения восьми аварийных многоквартирных домов. Районные власти планировали расселить здания до 2030 года.

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