Йошкар-Ола, , 15:31 — REGNUM За три месяца с момента назначения удалось полностью освоиться и погрузиться в ситуацию в регионе. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы Марий Эл Юрий Зайцев. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Встреча президента РФ Владимира Путина и врио главы Марий Эл Юрий Зайцева kremlin.ru

Руководитель республики заверил президента, что полностью контролирует ситуацию в регионе.

Зайцев отметил, что Марий Эл участвует в 19 государственных программах РФ с общим объемом финансирования 28 млрд рублей.

За первое полугодие удалось увеличить ВРП (валовый региональный продукт) до 224 млрд рублей. Рост инвестиций в основной капитал составил 4,7% — объем составил 6,4 млрд рублей. Предприятия региона реализуют 123 инвестпроекта на общую сумму 26 млрд рублей.

Объем строительных работ вырос на 8% — до 10,1 млрд рублей, введено 228 тыс. кв. метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 69%. До настоящего момента регион полностью решил проблему обманутых дольщиков.

По итогам года ожидается рост индекса сельхозпроизводства на 8% или до 56 млрд рублей. Республика самостоятельно обеспечена практически всеми продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, Зайцев был назначен врио главы Марий Эл 10 мая после отставки предыдущего главы республики Александра Евстифеева. До назначения в Марий Эл Зайцев занимал пост председателя правительства Калмыкии. По его мнению, Калмыкия и Марий Эл схожи по некоторым параметрам, поэтому в проблемы региона он собирался вникнуть максимально быстро.

Президент России призывал Зайцева посмотреть, чем живет народ.

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