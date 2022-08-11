Вашингтон, 11 августа 2022, 15:44 — REGNUM Очередная неловкость президента США Джо Байдена стал поводом для шуток — политик не смог самостоятельно надеть пиджак. Ведущий Late Night Show на канале CBS Стивен Кольбер, смеясь над Байденом, сравнил его с супергероем.
Кольбер рассказал о меме, который изображает Байдена супергероем с глазами-лазерами.
«Он силён как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением разве что пиджака», — сказал ведущий.
На кадрах, которые приводит телеканал, Байден не смог попасть в рукав пиджака — ему мешал ветер. Президенту помогла супруга, но потом Байден уронил очки.
«Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло», — комментировал Кольбер неловкие движения Байдена.
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