Москва, 11 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Политика властей Молдавии вышла за грань бездарности, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно заготовленная древесина

Он прокомментировал видеосюжет, в котором жители Молдавии ночуют в очереди за дровами, запасаясь к зимнему сезону. Люди, в основном пенсионеры, продолжительное время проводят у ворот предприятия, распределяющего топливо. В одни руки выдают лишь три кубометра дров, при этом даже такие небольшие наборы достаются далеко не всем.

Получившие древесину жители уверены, что запаса будет недостаточно, чтобы пережить зиму.

«Блестящий» результат евроинтеграции Молдавии и политики [президента Молдавии Майи] Санду. Кишиневская власть демонстрирует даже не бездарно. Это уже по ту сторону бездарности и беспомощности», — написал Пушков в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия запретила экспорт дров.