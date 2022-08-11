Турин, Италия, 11 августа 2022, 15:28 — REGNUM Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук стал игроком итальянского клуба «Торино». Об этом 11 августа сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты». При этом арендное соглашение предполагает опцию выкупа за €12 млн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, агент игрока Вадим Шпинёв заявил, что сделка по аренде Миранчука завершена.
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