Турин, Италия, 11 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук стал игроком итальянского клуба «Торино». Об этом 11 августа сообщила пресс-служба клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алексей Миранчук

Отмечается, что «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты». При этом арендное соглашение предполагает опцию выкупа за €12 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агент игрока Вадим Шпинёв заявил, что сделка по аренде Миранчука завершена.