Москва, 11 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В обозримом будущем полный отказ от доллара в качестве мировой резервной и торговой валюты невозможен, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллары

«Доллар США по-прежнему удерживает статус базовой мировой валюты, так как США является мировым лидером по ВВП. Доля доллара США в общих валютных резервах всех стран-членов МВФ, несмотря на снижение последние годы, остается преобладающей (около 60%). Рынки по-прежнему в основном зависят от доллара США.

Но глобальная тенденция к дедолларизации уже началась. Многие страны проводят постепенную политику дедолларизации своей экономики в виде сокращения долговых обязательств США в своих валютных резервах, внедрения новых биржевых товаров и продуктов с установлением котировок и расчетов в валютах стран-партнеров, увеличения объемов оптовой торговли недолларовыми товарами, росте доли резервов и расчетов в недолларовых валютах и наращивании инструментов хеджирования по отношению к доллару.

Хотя доля доллара США в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, его снижение в последние годы вполне очевидно. Страны полны решимости продолжать диверсифицировать свои валютные резервы.

В последние годы многие члены G20, такие как Китай, Франция, Германия и Россия, сократили использование долларов США в торговых сделках, что позволило им проводить более сбалансированную внешнеторговую и валютную политику.

Это отражает ослабление доверия стран к доллару США. Торговые разногласия США с другими странами, ввод санкций и ограничений США против Китая, России, Европы ускоряют темпы внедрения программ дедолларизации в мире.

В качестве мировой резервной и торговой валюты как правило рассматриваются стабильные, свободно конвертируемые валюты сильных стран, имеющих высокую долю в мировом товарообороте и ВВП. Новая валюта стран БРИКС — наоборот, будет основана, как рассматривается, на корзине валют развивающихся стран.

Единая валюта стран БРИКС будет иметь ряд недостатков. В ее корзину входят высоко волатильные валюты с ограниченной конвертацией и прочими валютными ограничениями, часть стран эмитентов регулярно демонстрируют негативные макроэкономические показатели, доля стран БРИКС в мировом валовом продукте не значительна, за исключением Китая.

К тому же эта единая валюта не будет иметь территориальный фактор поддержки, чтобы активно использоваться для тесного торгово-финансового сотрудничества в рамках единого региона. Часть стран БРИКС не имеют тесных политических контактов и экономических связей.

Тем не менее задел для создания новой коллективной мировой валюты создан: с 2015 года существует пул условных валютных резервов стран БРИКС с капиталом $100 млрд, Новый банк развития с $10 млрд акционерного капитала и $32 млрд портфеля проектов.

Именно Новый банк развития как институт развития для стран с развивающейся экономикой может стать эмитентом резервной валюты БРИКС при соответствующей политической воле государств объединения БРИКС.

И хотя за все время существования БРИКС сраны-члены так и не перешли на активное использование национальных валют во взаиморасчетах, введение единой коллективной валюты снизит экономическую зависимость от валютных рисков доллара и решений властей США.

Также в будущем это будет способствовать повышению стабильности и прогнозируемости валютного курса национальных валют стран БРИКС, входящих в корзину единой валюты, особенно при внедрении элементов фиксации обменного курса.

Создание новой валюты будет зависеть от политической воли стран-членов. Если государства объединения готовы пойти на конфликт с США, разморозить операции с Россией в Новом банке развития несмотря на спецоперацию на Украине, а главное, столкнуться с возможным долговым и бюджетным кризисом в своих странах, то в будущем, вследствие «дедолларизации» национальной экономики, страны БРИКС смогут более гибко проводить свою фискальную, валютную и внешнеторговую политику, платежный баланс станет более сбалансированным, позиция национальных экспортеров, и государства в целом, укрепится на мировом рынке», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист предлагает ввести новую резервную валюту стран БРИКС вместо доллара для проведения взаиморасчётов между дружественными странами.

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