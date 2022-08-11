Оренбург, , 15:28 — REGNUM Главу комитета по управлению имуществом Оренбурга Никиту Сафронова оставили под домашним арестом. Суд 11 августа оставил без удовлетворения апелляцию прокуратуры, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Постановление Центрального районного суда Оренбурга от 2 августа оставлено без изменений. Под домашним арестом чиновник пробудет по 6 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сафронова задержали в июне 2022 года. Его обвиняют в получении взятки, сопряжённого с вымогательством. Сначала Сафронова отправили под стражу. Однако 2 августа Центральный райсуд города изменил меру пресечении на домашний арест.

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