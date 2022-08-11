Тайбэй, , 15:27 — REGNUM На сегодняшний день уровень военной угрозы Тайваню со стороны Китая сохраняется. Об этом 11 августа заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе своего выступления перед авиационным командованием Тайваня.

Цай Инвэнь Office of the President, Republic of China (Taiwan)

«Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился. Мы не будем заниматься эскалацией конфликта или провокацией споров, мы будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность нашей страны. Защищать нашу свободу и демократию», — сказала она.

Также Цай Инвэнь уточнила, что тайваньским военным нужно быть готовым к войне, однако при этом не искать ей, а также принимать вызов и не пасовать перед ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Тайваня Джоанн Оу заявила, что остров отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Китаем.