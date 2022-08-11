Глава Тайваня: уровень военной угрозы со стороны Китая сохраняется
Тайбэй, 11 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень военной угрозы Тайваню со стороны Китая сохраняется. Об этом 11 августа заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе своего выступления перед авиационным командованием Тайваня.
«Уровень военной угрозы со стороны Китая не понизился. Мы не будем заниматься эскалацией конфликта или провокацией споров, мы будем твердо защищать свой суверенитет и безопасность нашей страны. Защищать нашу свободу и демократию», — сказала она.
Также Цай Инвэнь уточнила, что тайваньским военным нужно быть готовым к войне, однако при этом не искать ей, а также принимать вызов и не пасовать перед ним.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Тайваня Джоанн Оу заявила, что остров отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Китаем.