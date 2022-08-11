Джакарта, 11 августа 2022, 15:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что ни один индонезийский гражданин не пострадал от наводнений, обрушившихся на Сеул и ряд районов Южной Кореи, сообщает Kompas.
«Ни один гражданин Индонезии не пострадал от стихийного бедствия, вызванного наводнением», — говорится в заявлении МИД Индонезии.
Во время инцидента посольство Индонезии в Сеуле координировало свои действия с местными властями и индонезийскими общинами в Сеуле.
Внезапные наводнения обрушились на Южную Корею, в результате чего семь человек погибли, а еще семь человек числятся пропавшими без вести. Наводнения в Южной Корее на этот раз произошли после рекордных проливных дождей.