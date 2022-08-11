Екатеринбург, 11 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17-летний школьник найден мёртвым. Об этом пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

По данным «КП-Екатеринбург «, он покончил с собой. Это произошло 10 августа якобы после конфликта с отцом. Перед этим отец попросил его вымыть посуду и прибраться в комнате.

При этом семья характеризуется положительно. Следственный комитет проводит проверку.

Отметим, случай подросткового суицида на Урале далеко не первый за последние годы. А в целом по России за 2021 год с собой покончили 753 несовершеннолетних. Эти данные привела в своём ежегодном докладе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её данным, в сравнении с 2020 годом рост составил 37,4%.