США пренебрегали своей основной миссией в Афганистане — мнение
Вашингтон, 11 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. США, находясь в Афганистане, пренебрегли своей основной задачей, которая заключалась в предотвращении атак «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вместо этого попытались навязать форму правления стране, чтобы можно было её признать. Об этом в интервью радио NPR заявил генерал Фрэнк Маккензи, бывший командующий CENTCOM.
Бывший военный чиновник США, недавно вышедший в отставку, сказал, что не считает Афганистан неуправляемым.
«Я считаю, что Афганистан будет неуправляем с западной моделью, которая будет ему навязана, и поэтому я думаю, что мы потеряли причину нашего присутствия там и не следовали первоначальной миссии», — добавил он.
Об эвакуации людей во время поспешного вывода американских войск из Афганистана Маккензи сказал: »Мы должны были начать выводить людей намного раньше, не дожидаясь конца».
Американский генерал, говоря о договоренностях, заключённых между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил: »Я не доверяю талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, учитывая мой многолетний опыт работы с ними, я не думаю, что они выполнят свои обещания. Но в данном конкретном случае у нас была общая цель. Мы хотели уйти, и они хотели, чтобы мы ушли».
В ответ на вопрос, почему эвакуации войск и людей не была спланирована и не проведена упорядоченно, Маккензи указал на проблему возможности проведения эвакуационных операций и сказал, что США эвакуировали не всех, кого хотели. Особо он упомянул афганских граждан, которые помогали американцам в годы войны и в другие очень трудные времена.
Накануне годовщины падения Кабула Маккензи выразил сожаление по поводу произошедшего прошлым летом и сказал: »Мне жаль, что мы не смогли обеспечить такую форму правления, которая привела бы к развитию прав человека и улучшению положения женщин».
«Все эти вещи сейчас планомерно уничтожаются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и я боюсь, что дальше будет только хуже», — добавил он.