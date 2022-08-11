Донецк, 11 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Жительница Донецка ранена в результате обстрела города со стороны украинских войск. Об этом донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил 11 августа в своём телеграм-канале.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

«В результате сегодняшнего обстрела Кировского района по ул. Клавдии Назаровой получила ранение женщина 1969 года рождения», — уточнил Кулемзин.

Он добавил, что в Петровском районе пострадал дом по улице Нарофоминской. Повреждены стёкла, стены, кровля и хозяйственная постройка.

Кроме того, украинские войска начали обстреливать посёлок Александровка.

Читайте также: ВСУ вновь рассыпали в Донецке запрещенные «Лепестки»