Москва, , 15:22 — REGNUM Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин высоко оценил итоги встречи президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым, которая прошла в четверг, 11 августа, в режиме ВКС.

Павел Данилин Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Встреча прошла хорошо, разговор получился предметным. Юрий зайцев, несмотря на не самое большое время пребывания в позиции временно исполняющего обязанности главы Республики Марий Эл, уже уверенно «держит руку на пульсе», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Он уже вошел в проблемы Марий Эл, и назвал три самых главных вопроса, три «болевых точки» региона: реставрацию замка Шереметевых, модернизацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы, и ремонт акушерско-физиологического корпуса перинатального центра».

Реализация этих проектов, поддержанная главой государства, позволит решить целый ряд проблем региона, считает Павел Данилин.

«В частности, усовершенствование инфраструктуры аэропорта позволит как привлечь туристов, так же как и реконструкция замка Шереметьевых, когда этот прекрасный объект будет восстановлен, денег на что у региона пока нет. Что же касается перинатального комплекса, это, конечно, тоже очень важно. Надо сказать, что сейчас перинатальных корпус остается в устаревшем задании рядом с новым высокотехнологичным корпусом новой больницы. И, конечно, его необходимо ввести в хорошее состояние, поскольку там давно не было капитального ремонта, и тем самым не просто продлить его жизнь, но вдохнуть в него жизнь новую» — рассказал Павел Данилин.