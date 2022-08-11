Горно-Алтайск, 11 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Новая схема мошенничества, при которой злоумышленники под видом продавцов на интернет-площадках убеждают совершить у них покупку с возвратом денег за небольшую премию якобы для поднятия рейтинга, становятся все более популярной в России. Об этом 11 августа рассказал журналистам зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе пресс-подхода около гостиничного комплекса всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

По словам Кузнецова, вначале потенциальные жертвы получают свои деньги обратно и начинают делать более дорогие покупки, однако, когда люди тратят большую сумму, мошенники перестают возвращать им денежные средства.

«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров», — сказал он.

Также зампред правления Сбербанка уточнил, что злоумышленник рассказывает клиентам, что он хочет увеличить свой рейтинг на электронной площадке путём большого количества продаж, для чего просит потенциальную жертву приобрести товары и обещает вернуть ему деньги.

«Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки. Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», — пояснил Кузнецов.

В то же время он указал, что на данный момент самыми популярными схемами мошенничества остаются схемы с участием якобы правоохранителей и оформлением кредита на имя жертвы и т.п.

Кроме того, зампред правления Сбербанка указал, что рост телефонного мошенничества на сегодня приближается к уровням начала года.

«С момента начала специальной военной операции 24 февраля мы зафиксировали нулевые показатели телефонного мошенничества, которые длились до конца марта. После этого мы фиксируем плавный рост мошенничества, которое уже достигло цифр, которые были на начало года. И плавный рост продолжается», — заключил Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава сельхозпредприятия в Карачаево-Черкесии раздал долги за счет средств гранта, полученного на покупку комбайнов. Целевые субсидии были неправомерно использованы, что привело к нанесению ущерба бюджету на 32 млн рублей.