Чебоксары, , 15:19 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту крупного пожара в многоэтажном доме в Канаше, в результате которого республиканскому бюджету причинён ущерб на 22 млн рублей, а 170 жильцов остались без света, тепла и воды. Перед судом предстанут два человека, в том числе директор муниципального предприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Скриншот с видеозаписи, сделанной следственным управлением СКР по Чувашии https://chuvashia.sledcom.ru/

Речь идёт о происшествии в многоэтажке в Канаше по улице Разина, где сгорела кровля дома. Фигурантами уголовного дела стали директор коммерческой организации, предоставляющей услуги связи и кабельного вещания, и исполнительный директор МУП «Чистый город».

По версии следствия, директор коммерческой организации, не получив согласие собственников, установил на чердаке и в подъезде металлические ящики с оборудованием для связи и кабельного вещания. Правоохранители считают, что были допущены «многочисленные нарушения правил устройства электроустановок», при этом оборудование подключили к общедомовой электросети.

«Зная, что в нарушение требований пожарной безопасности он использует оборудование без аппарата автоматического отключения, без заземления и с нарушениями изоляции проводов, ради коммерческой выгоды продолжил его использование, не обеспечив работу в технически исправном состоянии», — говорят в следственном управлении.

Управлением домом осуществляло МУП «Чистый город». В ведомстве считают, что исполнительный директор муниципального предприятия знал о нарушениях при монтаже оборудования, но не принял мер для его демонтажа.

Следствие пришло к выводу, что это привело к пожару. Как установили правоохранители, от теплового воздействия при аварийном режиме работы в электрической системе оборудования произошло возгорание горючих материалов, перекинувшее на крышу.

Ущерб, причинённый республиканскому бюджету, оценивается в 22 млн рублей.

Обоим фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Дело будет рассматриваться в Канашском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM , возгорание произошло 1 апреля 2021 года: в многоквартирном доме в Канаше сгорела кровля площадью 900 км. метров. В результате 170 жильцов, включая 15 детей, остались без света, тепла и воды. Часть из них поехала к родственникам, остальным предоставлены в места в образовательном учреждении.

В Канаше введён режим ЧС муниципального уровня. На развёртывание пунктов временного проживания и питание пострадавших жильцов были направлены средства из резервного фонда правительства Чувашии.

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