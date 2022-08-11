Махачкала, 11 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Дагестане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вновь придется носить маски. С рекомендацией о соблюдении масочного режима в общественных местах выступил 11 августа региональный оперативный штаб. Кроме того, в республике вводятся другие ограничительные меры.

Convdocs.org Медицинская маска

Так, рекомендовано носить маски на предприятиях всех форм собственности, проводить обязательную дезинфекцию помещений и общественного транспорта, ограничить проведение в мероприятий с участием более 500 человек в закрытых помещениях.

«В связи с ухудшающейся эпидобстановкой в Дагестане рекомендовано соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей. <…> Работодателям рекомендовано ввести контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекционного режима в организациях независимо от форм собственности», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Дагестане за последний месяц резко увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом. В стационарах лечатся от COVID-19 105 пациентов, в том числе 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 65 лет и 14 беременных. При этом ровно месяц назад в госпитале находился на лечении с этим диагнозом всего один пациент. В сутки в республике выявляют около 100 случаев заражения коронавирусом.