Москва, , 15:16 — REGNUM Санкции западных стран в отношении российских валютных резервов за рубежом создали серьезный и беспрецедентный вызов валютной стабильности и надежности транзакций, осуществляемых в традиционных резервных валютах, прежде всего, в долларе США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Встреча глав БРИКС Kremlin.ru

«В июне 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было анонсирована в рамках БРИКС возможность создания новой резервной валюты, которая будет состоять из валют стран-членов объединения и станет альтернативой традиционным специальным правам заимствования (СПЗ) в рамках МВФ.

Ожидаемое и возможное расширение БРИКС с вовлечением в него новых участников из числа развивающихся стран способно усилить потенциал объединения как полноценной валютной зоны.

С глобальной рецессии 2007–2008 гг. наблюдается кризис Бреттон-Вудских валютных институтов во главе с Международным валютным фондом (МВФ), а абсолютное превосходство доллара США в мировой экономике все чаще ставится под сомнение.

Это наглядно демонстрирует, что относительная роль развитых стран в мире снижается, а их экономики отягощены высокой долговой нагрузкой. В последние месяцы многие из развитых странах также столкнулись с риском неуправляемой инфляции.

В этих условиях у БРИКС есть все шансы стать альтернативным объединением, которое может в долгосрочной перспективе обеспечивать стабильность международной торговли и мировой финансовой системы.

Это особенно важно, когда назрела необходимость модернизации таких международных организаций, как МВФ, Группа Всемирного банка и региональные банки развития, поскольку они не соответствуют тенденциям развития мировой финансовой системы и в большей степени отражают реалии их создания середины XX века.

За счет того, что в рамках БРИКС возможно создание собственной резервной валюты, страны-участницы могут решать проблемы укрепления собственных национальных валют, а также вопросы взаимного кредитования.

Кроме того, в настоящее время Россия испытывает существенное давление на свой платежный баланс, в частности, на счет операций с капиталом, поскольку российские инвестиции за рубежом существенно ограничены санкциями.

Россия с 2014 года существенно усилила собственную автономию в глобальной финансовой системе, запустив собственную систему передачи финансовых сообщений, а также национальную платежную систему «МИР».

Для того, чтобы сформировать преимущества для резервной валюты БРИКС и обеспечить ее привлекательность (пока страны БРИКС предпочитают хранить свои валютные резервы в долларах) необходима разработка новых схем и способов расчетов во внешней торговле этих стран, которые предусматривали бы постепенный отказ от доллара США.

По существу, речь идет о возможностях БРИКС по дедолларизации глобальной финансовой системы. Для этого необходимо продолжение дальнейшей совместной работы между странами БРИКС по запуску собственных систем трансграничных платежей, которые могут выступить в качестве альтернативы SWIFT, где доминируют США.

К слову, дискуссия о том, чтобы усилить взаимные платежи между странами, идет в рамках БРИКС уже несколько лет, и нынешние события лишь ускоряют этот тренд.

Для тесного валютно-финансового сотрудничества стран БРИКС остаются некоторые ограничения, например, некоторые страны БРИКС в большей степени экономически взаимосвязаны с США, чем с самим БРИКС.

Однако в рамках БРИКС изначально не было тесной кооперации в торговле — главное, что страны-участницы научились находить точки соприкосновения по разным проблемам и решать их», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая резервная валюта стран БРИКС вместо доллара необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчётов между дружественными странами, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Читайте также: Экономист предлагает ввести новую валюту стран БРИКС вместо доллара