Волгоград, , 15:53 — REGNUM Местом, где «можно поломать ноги» назвал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Сурский сквер в Волгограде. За год общественное пространство приведут в порядок и сделают интерактивным, сообщает 11 августа пресс-служба администрации региона.

Разбитая дорога ИА REGNUM

На заседании Градостроительного совета принято решение, что в год 80-летия Победы под Сталинградом на улице Мира, 1 появится новый интерактивный сквер. Он объединит в себе три эпохи становления и развития Волгограда, дополнят его детскими и социальными объектами, а также установят памятник строителям.

«Уже не один десяток лет идут разговоры о создании на территории города-героя Волгограда места, олицетворяющего наш строительный комплекс. Думаю, что лучше адреса, чем улица Мира, с которой началось восстановление Сталинграда, не найти. Назвать эту территорию сквером в настоящее время язык не поворачивается, так как по большому счету там даже ходить опасно — можно поломать ноги», — отметил губернатор.

На месте Сурского сквера собственники могли возвести очередной ТЦ, однако территорию удалось вернуть муниципалитету.