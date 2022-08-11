Волгоград, 11 августа 2022, 15:53 — REGNUM Местом, где «можно поломать ноги» назвал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Сурский сквер в Волгограде. За год общественное пространство приведут в порядок и сделают интерактивным, сообщает 11 августа пресс-служба администрации региона.
На заседании Градостроительного совета принято решение, что в год 80-летия Победы под Сталинградом на улице Мира, 1 появится новый интерактивный сквер. Он объединит в себе три эпохи становления и развития Волгограда, дополнят его детскими и социальными объектами, а также установят памятник строителям.
На месте Сурского сквера собственники могли возвести очередной ТЦ, однако территорию удалось вернуть муниципалитету.