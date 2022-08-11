11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия о том, что страны НАТО скоро начнут оправдывать возможность применения ядерного оружия.

Тимур Кондратьев, , 15:55 — REGNUM Заявление заместителя главы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрея Белоусова о том, что в будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это вообще неудивительно так-то. Для них ведь нет правил. Единственные, кто всегда прав для них, — это они сами. Они ведь и ядерку на Хиросиму «объяснили», и ничего им за это не было», — напомнила Гузель С.

Многие пользователи пришли к выводу, что в условиях экономической катастрофы страны Запада начнут совершать необдуманные поступки, которые могут привести к вооружённым столкновениям и, как следствие, к применению ядерного оружия.

«Да я давно говорил, что, как только доллар рухнет, они начнут по беспределу бомбы кидать и не побрезгуют даже ядерной. Это вообще страшно, конечно, что у таких отморозков, как США, есть оружие ядерное», — указывает пользователь Black Angel.

Некоторые комментаторы отмечают, что США, к примеру, могут обратиться к опыту атомных бомбардировок Японии, после которых Америка не понесла никакого наказания.

«В Хиросиме тоже была угроза американским интересам? Например, необходимо было показать свою крутость и безнаказанность всему миру? Этим же тогда всё оправдали», — пишет Вика К.

«Так они уже это оправдывали! Или что, историю все забыли, как они применяли уже ядерное оружие? Спросите у японцев. Хотя и они уже, наверное, всё забыли», — предполагает Диляра Б.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Штатам ядерные бомбардировки простила Япония, дошедшая до унижения и раболепства, то Россия давно начала понимать угрозу ядерного применения и применит своё ядерное оружие по назначению, если станет понятно, что апокалипсис неизбежен», — поделилась своим мнением Нина Р.

Часть людей полагает, что среди членов НАТО может возникнуть идея, что они непобедимы и любое военное преступление может сойти им с рук.

«Ребята из НАТО действительно думают, что применение ядерного оружия будет избирательным. Они сильно ошибаются», — написал Владимир Д.

«На Западе уже просто не понимают, что это такое до конца. Они думают, что это правда то, что можно использовать. Но нет! Ядерное оружие ударит по всем, если его использует хоть одна сторона. Поэтому Россия и хочет, чтобы его никогда не использовали», — отметила Екатерина И.

Ряд пользователей предупреждает, что в случае применения ядерного вооружения против России весь мир будет обращён в ядерный пепел.

«Главное, чтобы в НАТО помнили, что в ядерной войне победителей не будет», — считает Евгений Д.

Напомним, 11 августа заместитель главы делегации России Андрей Белоусов заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия о том, что в будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. В связи с этим Белоусов подчеркнул важность вопроса о нахождении на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их потенциальное участие в ядерном альянсе.