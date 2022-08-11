Томск, 11 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Томске создан именной батальон «Тоян», которое займётся материально-техническим обеспечением российских военных, участвующих в спецоперации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Батальон в настоящее время объявил набор на краткосрочный контракт. Требуются водители, повара, электрики, кладовщики, связисты и специалисты других профессий.

«Денежное довольствие в зависимости от должности составит от 220 тысяч рублей ежемесячно. Также предусмотрены дополнительные выплаты и льготы», — рассказали в администрации.

Губернатор региона Владимир Мазур, как отмечается, также принял постановление о дополнительном стимулировании добровольцев единовременной выплатой в размере 200 тыс. рублей и ежедневном довольствии в 2 тыс. рублей. Кроме того, бойцам компенсируют санаторно-курортное лечение в здравницах региона.

Желающие должны быть старше 18 лет и находится в запасе. Каждый кандидат должен пройти медицинское обследование, а также индивидуальную беседу.