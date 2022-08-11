Оренбург, 11 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 126 заражений коронавирусом. Предыдущий суточный показатель превышен на 21 случай, сообщает 11 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 219 223 носителя коронавируса. Напомним, жертвами заболевания стали 4027 человек. За последний день летальные исходы отсутствуют.

В ковидные отделения поступили 14 новых пациентов. В настоящее время в стационарах лечатся 65 оренбуржцев с коронавирусной инфекцией. Состояние трёх человек оценивается как тяжёлое. Кислородную поддержку получают 15 пациентов.