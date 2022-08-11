Мадрид, , 15:13 — REGNUM Триста афганских граждан и членов их семей были вывезены из Пакистана в Испанию 10 августа. Эти люди работали на испанское правительство в рамках миссии НАТО в Афганистане. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился с афганскими иммигрантами на базе Торрехон-де-Ардос в Мадриде.

Глава МИД заявил журналистам в аэропорту, что правительство будет работать с этими иммигрантами, чтобы интегрировать их в общество, потому что им будет трудно вернуться в Афганистан в ближайшем будущем.

Как и другие западные страны, в августе 2021 года, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, Испания приняла меры по эвакуации многих афганцев, которые работали с испанскими войсками и дипломатами. Страна вывезла из Афганистана более 2000 человек, которые подвергались риску возмездия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна не потеряет интереса к афганским гражданам, которые остаются в Афганистане и хотят покинуть эту страну.

Напомним, за 20 лет своего присутствия в Афганистане Испания направила в эту страну около 27 тысяч своих военнослужащих, погибли 102 испанских солдата.