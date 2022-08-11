Москва, , 15:22 — REGNUM Стартовал съёмочный процесс фильма «Как я встретил её маму» режиссёра Егора Сальникова. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

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Предстоящая лента расскажет о молодом кавказце, который влюбляется в русскую девушку и делает ей предложение, но против их брака выступает мать девушки. Впоследствии героиню решают похитить, однако по ошибке вместо настоящей невесты похищают её мать. Главные роли в фильме исполнят Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина и Елизавета Кононова.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в российских кинотеатрах начнут показывать отреставрированный «Ширли-мырли». Повторный прокат картины стартует 18 августа 2022 года.

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