Саратов, 11 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что Саратовской области для дальнейшего развития необходимо воплотить в жизнь крупные инфраструктурные проекты, на реализацию которых потребуется около 150 млрд рублей. Об этом 11 августа сообщается в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Среди мега-проектов: строительство Южного обхода вокруг Саратова, дорожной развязки в районе «Стрелки», путепроводов в микрорайоне Жасминный и поселке Татищеве, подводе линии электропередач к строящемуся центру обработки данных в городе Балакове.

Отмечается, что вопрос с финансированием данных проектов обсуждался с Министерством финансов РФ.

«Договорились о том, что эти вопросы будут решаться. Давайте дождемся, насколько они будут отражены в бюджете, и затем подведем итоги», — сказал Володин.

ИА REGNUM ранее передавало, в микрорайоне Авиатор города Саратова в 2022 году должен появиться новый сквер. Спикер нижней палаты парламента предложил городским властям реализовать проект в этом году, а не откладывать на 2023 год, пообещав оказать содействие с поиском финансирования.

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