Комрат, Молдавия, , 15:12 — REGNUM Руководство Гагаузской автономии Молдавии планирует напрямую сотрудничать с Россельхознадзором, чтобы не допустить запрета на экспорт сельхозпродукции в Россию. Об этом заявила глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах на заседании исполнительного комитета автономии, передаёт новостной портал Gagauzinfo.

Ирина Влах Vlah.md

«Был опыт, когда мы напрямую запрашивали, чтобы к нам приехала комиссия, выезжала на наши поля, изучила, проводила анализы и уже соответственно на месте давала оценку тому, в каком состоянии находятся наши фрукты, наши овощи, и будут ли продолжены поставки на российский рынок», — сказала Влах.

Она поручила подготовить документ для приглашения из Россельхознадзора специальной комиссии. Глава управления агропромышленного комплекса Гагаузии также высказался за то, что нужно уметь договариваться с Россией.

Напомним, в Россельхознадзоре ранее сообщили, что за 2021–2022 годы при поставках в Россию растительной продукции из Молдавии было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов. Нарушения продолжались, несмотря на многократные предупреждения.

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