Джакарта, 11 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5532 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 11 августа в Индонезии выявили 6 267 137 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 4824 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 6 057 237 человек.

В период с 10 по 11 августа от COVID-19 умерли 22 человека. Всего эпидемия унесла жизни 157 171 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертая волна эпидемии коронавируса в Индонезии достигнет своего пика в конце августа.