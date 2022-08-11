Москва, , 15:10 — REGNUM Возможности Европейского союза для дальнейшего ужесточения санкций против России практически исчерпаны, заявил 11 августа постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что России удалось одержать победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые странами Запада санкции, о чём говорят объемы производства российской нефти и цены на чёрное золото на мировых рынках.

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