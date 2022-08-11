Москва, 11 августа 2022, 15:10 — REGNUM Возможности Европейского союза для дальнейшего ужесточения санкций против России практически исчерпаны, заявил 11 августа постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что России удалось одержать победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые странами Запада санкции, о чём говорят объемы производства российской нефти и цены на чёрное золото на мировых рынках.
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