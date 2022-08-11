Турин, Италия, 11 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Российский полузащитник Алексей Миранчук перешёл в итальянский футбольный клуб «Торино» на правах аренды. Об этом 11 августа сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Напомним, в сентябре 2020 года Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива». В 56 матчах за команду из Бергамо он забил девять голов и отдал семь голевых передач.

В сезоне 2021/22 «Торино» занял 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой.