* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 15:07 — REGNUM Чиновники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока развернули пропагандистскую кампанию в административном центре афганской провинции Забуль. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Запрет Silsor

С помощью громкоговорителей, установленных на автомобилях, они призывают мужчинам Забуля не пускать их женщин на свадьбы. Согласно источникам, власти провинции ввели жёсткие требования к бритью бород и ношению чадры.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили множество ограничений на жизнь людей, особенно женщин.