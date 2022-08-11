Душанбе, 11 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Аналитики Всемирного банка в своём недавнем докладе попытались переложить вину в проблемах экономики Таджикистана на российские власти — они написали, что 53% таджикских предприятий пострадали якобы из-за проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом 10 августа заявил политологИгорь Дубовский, передаёт «CentralAsia. news».

JM Fumeau Таджикистан

По его мнению, опубликованный финансовым институтом документ является неприкрытым выпадом против России.

«Доклад нужно расценивать лишь как один из «ответов» Запада на активные действия неугодного им государства, коим является Россия», — констатирует эксперт.

Собеседник напомнил, что Таджикистан является одной из беднейших стран Туркестана, в которой ВВП на душу населения составляет лишь около $900 (54,4 тысячи рублей).

Он отметил, что несмотря на увеличение внешнеторгового оборота Таджикистана, это происходит «только из-за роста поставок импортных товаров, а ситуация с поставками таджикистанской продукции за рубеж по-прежнему остаётся неутешительной — импорт превышает экспорт почти в три раза».

«Это существенно влияет на дефицит бюджета и рост долговой нагрузки государства. Основные отрасли таджикской экономики не настолько развиты, чтобы республика отказалась от частых займов на внешнем рынке. Это приводит к наращиванию суммы государственного долга, который дает нагрузку на экономику страны при не столь высоком ВВП государства», — добавил эксперт.

По словам Дубовского, сильный удар по экономике Таджикистана нанесла гражданская война, от последствий которой страна не может отойти до сих пор. А это, в свою очередь, негативно влияет на инвестиционную привлекательность республики. Политолог обратил внимание на спровоцированный пандемией коронавируса общемировой экономический кризис 2020 года, который крайне негативно отразился на множестве отраслей и в Таджикистане. Эксперт заявил, что «категорически не согласен с наличием реальной связи между действиями России и экономическими трудностями Таджикистана».

«Что касается ситуации вокруг спецоперации, то аналитики Всемирного банка совершили банальную махинацию с фактами, пытаясь сделать Москву виновной в проблемах Душанбе», — подчеркнул Дубовский.