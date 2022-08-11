Нижний Новгород, 11 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Из-за аварии на водопроводе около дома на Большой Печерской, 8 в Нижнем Новгороде под водой оказались проезжие части нескольких центральных улиц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коммунальная авария в Нижнем Новгороде

Коммунальная авария в Нижнем Новгороде

Так, разлив воды на проезжей части наблюдался на улицах Большая Печерская, Ковалихинская и Нестерова. Работы проводились в непосредственной близости от трамвайных путей маршрута №2, движение транспорта было перекрыто.

Коммунальная авария в Нижнем Новгороде

Водоснабжение отключено в 13 жилых дома и одном административном здании. В водоканале обещают, что авария будет устранена в нормативные сроки — 24 часа. По словам главы города Юрия Шалабаева, водопровод был построен в 2003 году, участок, на котором произошел прорыв — достаточно протяженный.

Коммунальная авария в Нижнем Новгороде

Поврежденный участок трубопровода заменят. К жилым домам будет осуществляться подвоз воды.

Коммунальная авария в Нижнем Новгороде

Сейчас движение транспорта в районе поврежденного участка восстановлено, потоп на проезжей части ликвидирован. Устанавливаются причины прорыва трубопровода.