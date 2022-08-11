Шебалинский район, Алтай, 11 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Наибольший прирост зафиксирован в Шебалинском районе (+11). Новые носители выявлены также в Чемальском, Майминском, Онгудайском и других районах, а также Горно-Алтайске. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 648.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 674, в том числе 624 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 2, за весь период – 34 528», — добавили в оперштабе.