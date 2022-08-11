Вашингтон, 11 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Приложение знакомств для сторонников Консервативной партии собираются запустить в сентябре 2021 года бывшие сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 11 августа сообщает телеканал RT в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Закон ночи». реж Бен Аффлек. 2016. США Знакомство

Отмечается, что новое приложение будет доступно только «леди и джентльменам», и в нём нельзя будет выбирать гендерные местоимения. При этом сервис можно будет установить бесплатно исключительно приглашению от кого-либо из других пользователей.

При этом в числе основателей нового приложения для знакомств присутствуют бывший личный Трампа, руководитель его офиса Джон Макэнти и экс-советник администрации президента США Дэниел Хафф. Также анонсировала запуск нового сервиса сестра бывшего пресс-секретаря американского лидера Райан Макинани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что действия Соединённых Штатов Америки ведут к милитаризации космического пространства.