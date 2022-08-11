Нальчик, 11 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии сорвался в обрыв турист. ЧП произошло в районе поселка Былым Эльбрусского района. О падении мужчины утром 11 августа сообщили очевидцы происшествия.

07.mchs.gov.ru Спасатели в горах

В настоящее время организованы поиски пострадавшего. На место предполагаемого падения направлена группа спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве пяти человек. Уточняется, что ЧП произошло на перевале Актопрак. Личность пострадавшего пока не установлена.

«В 11:55 11.08.2022 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе близ н. п. Былым на перевале Актопрак с обрыва упал мужчина информация поступила от очевидцев», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали получившую травму туристку из Казани.